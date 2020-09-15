雖然美國總統川普一再指責世界衛生組織（WHO）防疫失職，並指控一再以陸為中心的WHO已淪為大陸的魁儡，決定退出WHO。不過，聯合國於11日以壓倒性通過「全面協調反應」決議案中，包括肯定WHO在疫情中扮演的領導地位，在193個成員國中獲169票贊成，僅美國與以色列反對。

據美聯社報導，聯合國「呼籲國際加強團結合作以控制、減輕和擊敗疫情，以及相關衝擊」的不具法律約束性的決議案中，涵蓋防範疫情各層面，同時「肯定WHO的關鍵領導地位，以及聯合國系統在推動和協調全球對疫情全面性回應的基本角色」，而除了美以反對，烏克蘭與匈牙利棄權外，幾乎獲得成員國一致支持，在聯合國體系下難得展現團結。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，疫情已對全球構成「史上最重大挑戰之一」，並呼籲「加強國際合作與團結，共同遏止疫情擴散、減緩並克服疫情與其後續影響」。

不過，美國反對決議文中提到有關WHO的所有涉及部分。川普政府在退出WHO後，不僅中斷對其金援，所欠的8千萬美元會費也一併不予繳清，轉向支援其他聯合國底下的組織。

對於美國反對，大陸常駐聯合國代表團參贊邢繼盛表示，「川普在非常早期階段就知道病毒很危險，但卻刻意淡化其威脅，究竟是誰在隱瞞真相？」，他暗指最近美國知名調查記者伍德華（Bob Woodward）的新書《盛怒》中，揭露川普在疫情早期就知道疫情危險程度一事。

(中時新聞網)