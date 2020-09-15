低利率、貨幣寬鬆、疫情宅經濟，加上各式金融App可輕鬆下單，韓國也與台灣相同，出現大量年輕散戶投入股市，造成IPO(首次公開募股)投資熱絡，今年至上周已有45家企業IPO,申購資金總額達150.9兆韓元(約4.1兆台幣)，金額約已是去年1.5倍，下個月連紅遍全球的防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂也要IPO，引人矚目。

上周IPO最亮眼是通訊App霸主、網路公司多音(KAKAO)子公司Kakao Games，10日以58.6兆韓元刷新韓國IPO申購金紀錄，該紀錄8月才由SK Biopharmaceuticals以30.9兆韓元刷新。據外媒報導，Kakao Games原本籌資目標僅是3840億韓元，但散戶熱捧超過預期，1600萬股所獲超額認購資金竟達1524倍。

Kakao Games過去3年營收平均每年成長57%，新遊戲是最近在台灣強打廣告的《守望傳說》，也頗有人氣，今年預期營收成長也有約37%。掛牌首日Kakao Games也不負眾望，開盤不久就升30%漲停。

專家認為，除了各種外在有利環境，缺乏其他有潛力的投資管道也是重點。隨著貨幣寬鬆政策和接近零利率持續，韓國股市熱度預計會延續到明年，IPO熱度也不會減弱，今年總金額很可能創下200兆韓元以上歷史紀錄。

投資者在IPO下個瞄準物件就是Big Hit娛樂。新專輯在韓國熱銷超過430萬張、主打歌攻佔告示牌榜首的防彈少年團，所屬經紀公司Big Hit娛樂年初就傳出IPO計畫，該公司以男團為主，去年營收接近傳統3大經紀公司SM、JYP、YG總和2倍，證實要IPO後更引發認購潮，下個月也被看好能再刷新Kakao Games上周所創下紀錄。

(中時新聞網)