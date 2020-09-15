今天凌晨有一艘載滿越南偷渡客的漁船，在墾丁白沙外海時，恆春海巡隊獲報前往查緝，當隊員準備上船登檢時，有至少30名越南偷渡客突然依序跳海，直接游向岸邊搶灘登陸，海巡隊立刻通報所屬單位進行圍捕，經過數小時搜索圍捕，至少在海上及岸邊逮捕超過20名偷渡客，另外還有約8到10名偷渡客脫逃前正全力搜索緝捕中。

據了解，今天凌晨，海巡署岸際雷達發墾丁白沙海域有不明船隻出現，於是通報恆春海巡隊前往攔檢，海巡警艇抵達時，發現是一艘載滿越南偷渡客的漁船。隊員立刻要求停船接受登檢，當警艇接近時，船上的越南偷渡客卻突然紛紛穿上救生衣，依序地往海中跳，此舉嚇壞海巡隊員，除了立刻進行援救外，也通報岸巡隊緊急派人前往岸際圍捕。

只見男女偷渡客全都奮力的往岸上游去，由於當地多礁石，海巡隊員也不敢大意，想盡辦法用警艇靠近，將海中的偷渡客拉上警艇，另外岸巡隊的弟兄則在岸際圍捕。

有不少偷渡靠在游上岸後，立刻將救生衣拖吊棄置，迅速的利用當地的樹叢躲藏逃離，據了解，目前至少有20名偷渡客遭逮，但也還有8到10名偷渡客已游上岸逃逸，目前海巡署加派人力，針對包括白沙、山海、紅柴坑附近區域進行大圍捕。

(中時新聞網)