蘋果（Apple）將在台灣時間16日凌晨1點舉辦發表會，哪些新品將會登場，各界都在競猜。掌握蘋果新品很有一套的天風國際分析師郭明錤指出，由於量產時程較晚，他預測16日的發表會iPhone 12系列將不會亮相，準備熬夜直擊新機的朋友，可以早早去會周公了！

但即便認為iPhone 12系列16日將不會發表，分析師郭明錤仍發表了對於蘋果公司新品的最新預測。首先他指出因為iPad Air、Apple Watch的量產出貨時間預估都落在9月中旬，因此16日發表會這兩項新品將是主角。他們預測新款iPad Air會是Apple第一個採用與電源按鍵整合的側邊Touch ID之產品，且相信2021年開始會有更多的iPad新機種配備此功能。另外新款Apple Watch的關鍵賣點為血氧偵測，外觀設計並無太大變化。Apple Watch外觀顯著變化最快須等至2H21。

至於iPhone 12系列，郭明錤也給出來更為詳細的規格預測。他指出iPhone 12系列包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G且均有2個版本 (Sub-6 GHz與mmWave+Sub-6 GHz)。iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本量產出貨時間分別是10月上旬、10月中旬、10月下旬與10月下旬。mmWave+Sub-6 GHz版本則較Sub-6 GHz版本晚量產出貨。

天風國際方面認為iPhone 12系列將不支持耗電的120Hz (螢幕更頻率)。雖近期市場在爭議iPhone 12系列是否會支持120Hz，但他們相信這種產品規格決策早在開發初期便決定。iPhone 12系列電池容量變小，支持耗電的5G功能已不利續航力，若再支持耗電的120Hz將會顯著降低...

(科技)