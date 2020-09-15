鬼月禁忌多，礙於民間習俗，許多事情恐都窒礙難行，不過明(16)日是農曆7月最後一天，俗稱鬼門關，有命理師預告，有3個生肖鬼門關後運勢大旺，形同「久旱逢甘霖」。

以生肖命理聞名的搜狐號《卡哇伊》發文透露，9月下旬開始，將一掃過去陰霾，尤其下列3個生肖，明顯轉運成功，將迎來極旺財運，氣勢如虹。

1.狗

生肖屬狗的，9月底如同「久旱逢甘霖」，事業運一掃過去陰霾，迎來新機會，且後運持續看漲。此外，由於有「天禧」吉星加持，家中可能有婚嫁添丁、逢源發財等喜事發生。

2.馬

生肖屬馬的，9月底機運相較先前有如天壤之別，財運旺到喜鵲叫不停，不過未來6天，碰上「盤根」、「沉浮」煞星影響，長者要小心可能會有頭痛、暈眩、胃脹等健康問題。

3.龍

生肖屬龍的，通常生性果斷，強大信心加上計劃性強，今年氣勢如虹，若能發揮自身優勢，職場上定能闖出一番成績，9月底後受吉星照顧，工作上更是諸事順利，還有貴人提攜，有大富大貴之勢。

(中時新聞網)