央行祭出美元賣單單筆掛單不超過5支新規，透露出台幣升值壓力沈重。今早台北外匯經紀公司新台幣以29.486元開盤，升值1.6分，但瞬間匯價就再升逾2角，一度升值2.86角，最高匯價來到29.2元。昨天台北外匯經紀公司新台幣收盤價29.486元，央行先前守護的29.5元防線已經失守。

匯銀人士指出，由於央行收盤未守住29.5元防線，造成出口商一早出恐慌性拋匯。本周四台積電(2330)除息，在弱勢美元下，外資領息後的資金匯出機率降低。

匯銀指出，Fed持續擴大寬鬆打壓美元走勢，國際熱錢湧入新興市場，台灣出口商拋匯需求旺盛、台商資金亦紛紛回流，再加上外資領息後資金停留，短線台幣仍呈易升難貶格局。

除了出口商加大拋匯力道，海外NDF市場美元賣單亦大舉湧現，今早台幣盤中最高升至29.2元，又再創波段新高。

今早台北外匯市場一開盤，新台幣的最高價就一直被挑戰，從升破29.23,29.22至29.21，再到29.2元，一路走升的新台幣匯價，讓交易員一早也忙翻，出口商恐慌性拋匯掛單湧出。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，美國失控的財策赤字是美元最大的敵人，8月底美國的財政赤字已逾3兆美元。

(時報資訊)