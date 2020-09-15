路透社報導，知情人士透露英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）雖然恢復了其新冠狀病毒疫苗在某些國家的臨床試驗，但仍暫停在美國的試驗，以等待美方就先前英國試驗出現的一起嚴重副作用案例進行調查。

阿斯利康上周六宣布已經恢復新冠疫苖在英國的試驗，因主管機關已完成當地一名試驗參與者出現嚴重副作用的評估工作。

惟初步跡象顯示，該疫苗仍將暫停在美國的試驗，以等待美國食品藥物監督管理局（FDA）與一個安全委員會就此案進行調查。

阿斯利康與牛津大學合作研發的此款疫苗，在英國出現重大負作用案例後，於9月6日暫停全球試驗。

消息人士透露，新參與者的招募及美國試驗的其他程序，將至少到周三、周四才會重新安排，目前尚不清楚FDA需要多久時間完成調查。阿斯利康發言人對何時重啟美國臨床試驗表示不予置評。

該公司在南非與印度的新冠疫苖試驗狀態仍不得而知，但除了英國之外，阿斯利康也已經恢復在巴西的試驗，該公司未對何時將重啟其他國家的試驗發表評論。

(時報資訊)