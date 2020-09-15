1.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手買超18085張，昨夜ADR大漲5.19%，帶動今早股價續漲逾5%。

2.第一銅(2009)：LME期銅漲逾2年高點，早盤交投再升溫，股價觸及漲停。

3.千興(2025)：成交量倍增，股價跳漲逾8%。

4.智伸科(4551)：外資連兩日買超，昨站上5日線，今早挾量續攻近4%，再戰月線。

5.倫飛(2364)：8月營收衝2年高，早盤拉出第3根漲停。

6.大亞(1609)：前7月獲利創17年新高，早盤放量漲逾6%。

7.士電(1503)：獲離岸風機訂單，早盤坐穩50元。

8.鼎炫-KY(8499)：全年EPS挑戰12元，早盤漲逾3%。

9.欣厚-KY(4924)：外資昨回補，早盤觸及漲停。

10.南電(8046)：Q3業績成長，ABF載板持續滿載，修正結束再出發，攻漲逾7%。

11.鮮活果汁-KY(1256)：天氣嚴熱，飲料商機仍有可為，低檔買盤積極，今早推上250元。

12.弘塑(3131)：台積電供應鏈題材再起，昨攻高失敗今再戰，上漲3%。

13.貿聯-KY(3665)：特斯拉飆漲搭配230元形成短底，今早上漲逾1%。

14.華通(2313)：投信大買，3日買超逾9600張，多方動能十足，底部墊高上漲逾2%。

15.台郡(6269)：再測120元支撐有守，本土法人站回買方，早盤漲幅達2%挑戰130元。

16.南帝(2108)：乳膠手套全球搶貨，加上外資連2日買超力挺，早盤上揚逾2%，重返10日線。

17.立積(4968)：可望避開華為禁令，營收連4個月創歷史新高，人氣不退散，股價強漲近5%，站上所有短均。

18.旺玖(6233)：輝達概念股點火，華為禁令利空出盡，晨盤爆量觸及漲停價，再闖波段新高價。

19.大東(1441)：貿易戰效應可望迎轉單，連拉2根漲停慶賀，登半年高。

20.圓展(3669)：8月營收創新高，前8月營收賺贏去年全年，獲外資連3買，晨盤一度反彈3%，收復五日線。

21.泰福-KY(6541)：買盤點火，晨盤火速攻頂，彈上半年線。

22.單井(3490)：8月營收年增4成，獲外資連2買，早盤急拉大漲5%，重登五日線。

23.茂迪(6244)：農委會七七事變，太陽能業者反撲，獲外資連2買相挺，早盤放量大漲7%，攻克5日線。

23.元晶(6443)：太陽能族群集體反攻，晨盤挾量衝高6%，改寫天價28.5元。

(時報資訊)