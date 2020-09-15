雲朗觀光集團旗下雲品（2748）股東常會通過配息1元、配股1.5元，今（15）日以39.15元參考價除權息交易。雲品今日開高後在買盤敲進下走揚，最高上漲3.7％至40.6元，填權息率約21.17％，早盤維持近3％漲幅，領漲觀光類股，於填權息路上穩健前行。

雲品因新冠肺炎疫情衝擊旗下台北君品酒店住房及館外餐飲業務，使2020年第二季及上半年本業營運首度出現虧損。所幸在政府補助等業外收益挹注下，上半年歸屬母公司稅後淨利459萬元、年減95.62％，每股盈餘（EPS）0.07元，仍險守獲利表現。

受惠暑期國旅需求火熱、振興補助激勵消費力回升，雲品8月自結合併營收1.59億元，月增5.83％、年減4.54％，站上今年次高、亦創同期次高。累計前8月合併營收10.51億元，雖年減31.76％、仍創同期次高，衰退幅度較前7月35.06％收斂。

雲品董事長盛治仁先前法說時指出，上半年營運很辛苦的半年，整體營運仍有很大的進步空間。未來將秉持「三不三要」經營策略，不追求短期獲利、不做複製拷貝、不極大化獲利，而要求品質、獨特性、永續發展，並採輕資產、重管理策略多角化經營。

盛治仁表示，將致力將台北君品酒店轉型為國旅度假型飯店。而婚宴業務雖已恢復至去年同期的7成，但接單後市狀況仍有隱憂，尾牙接單狀況亦須再過1、2個月才明朗。不過，長期而言看好宴會平台「君品Collection」具發展性，目標成為餐飲界的airbnb。

雲品指出，政府振興政策帶動第三季國內觀光內需市場明顯回溫。整體而言，公司近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，但由於疫情不確定性仍然存在，集團防疫相關措施持續不中斷，並將持續關注疫情走向，對下半年營運審慎看待。

雲品表示，看好下半年婚宴、工商宴會遞延訂單需求將逐步發酵，其中「君品Collection」接單能見度已達明年，隨著結盟據點增加、接單胃納量擴大，有助營運獲利提升。而委託經營管理的「皇家薇庭」假日婚宴、工商宴會訂單已滿，平日接單亦持續增加。

(時報資訊)