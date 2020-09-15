美國對華為禁令於美東時間15日生效，加上中芯國際可能遭列黑名單，美系外資認為半導體供應鏈可能進入重整期，維持台積電「買進」投資評等，最新還升評聯電至「優於大盤」，台積電(2330)、聯電(2303)今早股價走揚，帶動台股續漲。

美國對華為禁令於美東時間15日生效，外資緊盯半導體供應鏈可能進入重整期；預計部分客戶很可能把原本下給中芯國際的訂單，轉移到其他晶圓代工廠，規避中美貿易風險。

外資持續看好全球晶圓代工龍頭台積電，預計在5G及高效能運算需求續強之下，看好晶圓代工業第四季產能利用率將維持相對高檔；台積電今早股價震盪上漲，盤中漲2.5元至443.5元。

美系外資最新還升評聯電至「優於大盤」；外資指出，中芯國際部分客戶已開始分散訂單，並接觸聯電的晶圓代工服務，預計訂單最快將在2021年首季正式轉移。聯電周一獲外資反手買超12709張，聯電今早開高走高，盤中股價漲1.1元至25元。

(時報資訊)