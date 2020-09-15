美國掌握情資，為了報復川普今年初下令狙殺伊朗二把手將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗正秘密籌畫暗殺美國駐南非大使馬克斯（Lana Marks）。

美國掌握情資，為了報復川普今年初下令狙殺伊朗二把手將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗正秘密籌畫暗殺美國駐南非大使馬克斯（Lana Marks）。

美國掌握到的情資顯示，為了報復總統川普今年初下令狙殺伊朗二把手將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗正秘密籌畫暗殺美國駐南非大使馬克斯（Lana Marks）。

美國政治新聞網站「Politico」13日披露，據2名匿名的美國官員透露，自春天以來，美國陸續掌握到伊朗正在秘密籌畫暗殺美國駐南非大使馬克斯的情資，以報復川普於今年1月下令以無人機狙殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，近幾周來，馬克斯生命受到威脅的情資愈來愈明確，其中位在南非行政首都普勒托利亞（Pretoria）的伊朗駐南非大使館是參與暗殺計畫的主謀之一。

官員透露，馬克斯本人已接獲相關情資。現年66歲的馬克斯於2019年10月獲川普任命成為新任美國駐南非大使，她的本業是皮包設計師，是名牌包品牌「Lana Marks」的創辦人與設計師，馬克斯與川普相識超過20年，自己也是川普位在佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的會員，她也是已故英國黛安娜王妃的密友。馬克斯出生南非，會說南非當地主要語言南非語（Afrikaans）及柯薩語（Xhosa）。

Iran is reportedly planning to assassinate the US Ambassador to South Africa, Lana Marks. #africanstand #africanews https://t.co/4iE2KjWxFg — African Stand (@africanstand) September 14, 2020

官員指出，美國情報單位尚不清楚德黑蘭為何要針對馬克斯，因為馬克斯本人和伊朗的關聯並不多，目前他們推測，較有可能的原因是馬克斯和川普有長達20多年的交情。

此外，數十年來伊朗已在南非當地建立秘密網絡，2015年就有媒體引述情資報告指出，伊朗在南非當地案中建立了範圍非常廣泛的特工網絡。另外，和美國在其他國家的外交人員相比，馬克斯可能是比較容易下手的對象，以西歐國家為例，美國和當地的執法人員與情報單位有較緊密的合作。

今年1月3日，川普下令美軍使用無人機轟炸蘇雷曼尼的車隊，有伊朗第二號人物之稱的蘇雷曼尼當場被炸死。1月8日，伊朗展開報復行動，發射飛彈轟炸美國駐伊拉克軍事基地，除了造成數十名士兵腦損傷之外，美軍竟奇蹟似地沒有受到重大損害，後續更傳出美軍在轟炸前8小時就獲得德黑蘭方面警告，讓美軍得以提前躲入防空洞準備。

川普後續拒絕進一步展開報復行動，稱德黑蘭看起來已經「退卻」了。不過當時部分分析師指出，伊朗有可能尋求其他方式為蘇雷曼尼報仇，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）8月預測，德黑蘭可能對駐伊拉克美軍做出新的「回應」。

(中時新聞網)