全民健保的支出逐年增加，根據健保署公布最新資料顯示，民國108年健保費用支出最多的單一疾病為「慢性腎臟病」，光這一項疾病，就耗用約533億元。台灣目前有約9.2萬病人接受血液透析或腹膜透析，其中透析（俗稱洗腎）費用，估計就超過460億元。此外，末期腎臟病（需要透析）發生率和盛性率在國際中也是前三名，腎臟病已經是新一代國病，但若對腎臟病有誤解，反而會加重疾病進展速度。

良好血糖控制 可降低慢性腎臟病進展

根據台灣資料顯示，近幾年，新的洗腎病人中，超過一半為糖尿病所引起。臺北市立聯合醫院忠孝院區腎臟內科吳岳霖主治醫師說，這幾年實證醫學已經清楚指出，良好血糖控制可以大幅減少慢性腎臟病進展，進而減少洗腎機會。

最重要的是，隨著時代進步，糖尿病藥物越來越多樣，副作用也少，千萬不要擔心因為藥物副作用造成腎臟傷害，臨床上反而是忌諱就醫後，腎臟病進展到一發不可收拾地步。

5指標自我評估 罹患腎臟病風險

要怎麼知道自己有無腎臟病？吳岳霖表示，最簡單辦法就是抽血和驗尿，但是有個簡單五字訣「泡、水、高、貧、倦」可以在家裡自我評估：

泡：有泡泡尿，尤其是這些泡沫持續不消失

水：腳有水腫，用手壓下去之後會凹陷，不會馬上回彈

高：血壓變高

貧：貧血，臉色蒼白或是容易頭暈

倦：體力差，特別容易感覺累

當有這些現象出現時，吳岳霖強調，不要驚慌而不敢就醫，早期發現早期介入，配合醫護團隊和謹守飲食藥物原則，病情都能得到良好控制。

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(中時新聞網)