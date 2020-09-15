湖人晉級西區決賽，「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)卻很冷靜，他認為這是預料中的事。他之前效力鵜鶘長達7季，只有兩季打進季後賽。2015年首輪遭勇士橫掃，2018年次輪被勇士淘汰，他從未打過分區決賽。

戴維斯說：「我只是覺得一切都如我設想的發生，我來這裡的目標就是贏下總冠軍。跟詹姆斯(LeBron James)一起打球很棒，他幫了我很多。顯然西區決賽對我很新鮮，我會享受這個過程，不過我已經可以預見這個結果。」

湖人季外幾乎拿出半支球隊向鵜鶘換來戴維斯，結果證明很值得。戴維斯季後賽前兩輪場均27.6分、10.9籃板比鵜鶘時期略微下滑，不過投籃命中率58.6%和三分球39.1%都是新高。

總教練佛格(Frank Vogel)認為這是和詹姆斯搭配的結果。「他們兩人的契合度很高，場內和場外都是，大幅增益我們的團結意識和化學效應。他們在攻防兩端都具有主宰力，而且都不吝於傳球。」

詹姆斯去年轉隊到湖人，結果是一團糟，他自2006年以來首度缺席季後賽。本季只是佛格和戴維斯加盟湖人的第一季，就打出問鼎總冠軍的氣勢。總教練佛格說：「我很期待我們能走多遠。」

(中時新聞網)