藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐2018年3月在美國遭控恐怖威脅、持有犯罪工具等罪，在美遭關押238天，同年12月遭美國驅逐出境。士林地檢署日前起訴，孫安佐向法院聲請解除限制出境、出海。士林地院今裁定，自9月26日起繼續限制出境、出海8月。

孫安佐被起訴後，親友紛紛幫忙喊冤，並以在美國都沒有犯罪，在台灣也不應該接受處罰。

裁定指出，孫安佐上次開庭時，否認製造手槍未遂的犯行，但坦承有上網購買手槍滑套、覆進簧、槍管，以及Polymer80廠牌80％的下槍身。而自從2014年到2017年間，有多次出入國紀錄，並在法院開庭時表示，有出過唸書的計畫，希望疫情緩和後，可以出國散心等，顯示他有出國的能力。

裁定更指，因孫安佐違反槍砲彈藥刀械管制條例罪行不輕，難以排除日後有畏罪躲避而逃至國外不歸的情形，足認有逃亡之虞，裁定自9月26日起限制出境、出海8月。

(中時 )