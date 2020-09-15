大陸女星黃奕臉蛋秀氣甜美，曾演出新版《還珠格格》中「小燕子」一角走紅，被外界譽為「趙薇接班人」，近日她迎接43歲生日，在微博曬出多張慶生照，宛如回春10歲的美貌驚艷眾人。

黃奕13日在微博貼文：「管她幾歲，開心萬歲！」同時分享六張慶生會照片，只見現場堆滿粉紅色的花朵及氣球，她也彷彿感染到青春的氣息，秀髮不僅烏黑亮麗，姣好臉龐薄施脂粉，顯得神采奕奕，幾乎看不出來年過40，有網友直呼：「感覺那個禍害被抓了之後，你整個人重新發光了，終於擺脫噩夢般的婚姻陰影了」。

黃奕43歲了，無論臉蛋或身材都維持得相當好。（圖／微博@黃奕）

黃奕透過運動維持體態和健康。（圖／微博@黃奕）

外型高挑亮麗的黃奕，感情路走得可說是相當崎嶇，她32歲閃嫁認識41天的CEO姜凱，隔了一年火速離婚；34歲梅開二度與富二代黃毅清結婚，並生下女兒黃芊玲（Alice），沒想到兩年後夫妻感情生變，傳出家暴、出軌、私密照流出等家醜，黃奕的演藝形象頓時跌入谷底，事業幾乎停擺，兩人也在2014年簽字斷開3年短命婚。

離婚4年後，黃奕首度在節目《超級演說家》道出感情傷疤，她透露爸爸當時語重心長的說：「黃奕，你是想毀一時，還是想毀一輩子？」才意識到自己不能輕易倒下，「我嫁錯兩個渣男，難道就要賠上一輩子嗎？」她決定重新出發、走上創業之路，即便起初因沒經驗、錢很快就燒光，仍相信命運掌握在自己手中。

(中時新聞網)