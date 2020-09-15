南韓女星吳仁惠(오인혜)，14日清晨被朋友發現倒臥家中緊急送醫搶救，雖一度恢復呼吸心跳但最後仍搶救無效，最終還是結束了短短36歲的年輕生命。而她8月份曾接受網路節目採訪時提到自影展爆紅後的生活，並沒有大家想像中的順遂反而被貼上「艷星」標籤而讓她十分痛苦。

吳仁惠長相甜美、外型亮麗，剛出道時曾在電視劇《馬醫》及電影《我們身邊的犯罪》中擔任配角，但始終沒獲得關注，直到2011年大膽演出情慾電影《紅色假期黑色婚禮》才開始受到討論，加上2011年的韓國釜山電影節開幕紅毯上，吳仁惠以一襲紅色吊帶禮服現身大展凹凸有致的性感曲線，才讓她因此登上新聞版面。

不過，吳仁惠在8月接受網路節目採訪時卻表示「從沒想過衣服過於裸露而造成反感」。當時沒有經紀公司的她，只是單純的想和前輩金惠秀一樣帥氣的展現身材才選了那件禮服，但沒考慮到自己只是個新人便穿那樣而造成大眾的反感，但當初她自己是覺得好看並已做好保護措施才穿上的。

輕生女星吳仁惠爆乳裝成豔星 才上節目洩委屈：總要露（圖／YOUTUBE）

只是這樣的穿著也讓大眾對她產生了既定的印象，雖後來持續有片商找她拍攝了幾部作品，但角色內容大多以「勾引男人的致命女性」或「裸露」為主，無法跳脫其他角色，後續也沒有其他工作邀約，走在路上不少人看到她也都是以「那個紅色禮服的女星」來稱呼，讓她因此陷入低潮感到相當疲憊，只要聽到別人問「你最近在做什麼」等問題都覺得厭煩，就連父母也不想聯絡。

在 Instagram 查看這則貼文 오인혜（@5inhye）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 上午 1:15 張貼

不過採訪最後她也有提到目前已走出低潮，努力經營個人YouTube頻道，分享自己的保養方式及生活；IG上也可以看得出她經常擔任義工、參與慈善活動的照片積極洗刷「艷星」形象尋求曝光機會，沒想到再登上新聞卻是疑似輕生的消息，令粉絲們相當心痛也感到惋惜。

在 Instagram 查看這則貼文 오인혜（@5inhye）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 上午 5:06 張貼

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