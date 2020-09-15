口罩國家隊接連出包，今有周刊爆料位在新北市板橋區的「勤達醫藥器材公司」，以大陸製口罩混充馬來西亞貨，遭衛福部調查；對此新北市衛生局今早證實，勤達科技公司原許可證製造廠為馬來西亞，但醫藥口罩卻是由大陸生產，並未取得許可證，涉犯《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，全案調查局新北市調查處偵查中。

衛生局解釋，若輸入醫療口罩須向衛生單位申請許可證，但勤達公司原申請的許可證為馬來西亞製造廠，後來公司改為輸入大陸製醫藥口罩，卻未再向衛生機關申請許可，仍以舊的馬來西亞許可證輸入陸製口罩。

(中時 )