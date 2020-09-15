抓到第三家 新北板橋口罩公司陸製口罩混馬來西亞製 11:042020/09/15 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局抓到第三家，新北板橋口罩公司陸製口罩混馬來西亞製。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩國家隊接連出包，今有周刊爆料位在新北市板橋區的「勤達醫藥器材公司」，以大陸製口罩混充馬來西亞貨，遭衛福部調查；對此新北市衛生局今早證實，勤達科技公司原許可證製造廠為馬來西亞，但醫藥口罩卻是由大陸生產，並未取得許可證，涉犯《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，全案調查局新北市調查處偵查中。 衛生局解釋，若輸入醫療口罩須向衛生單位申請許可證，但勤達公司原申請的許可證為馬來西亞製造廠，後來公司改為輸入大陸製醫藥口罩，卻未再向衛生機關申請許可，仍以舊的馬來西亞許可證輸入陸製口罩。 (中時 ) #口罩國家隊 #勤達醫藥器材公司 #陸製口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤達公司陸製口罩混馬來西亞製 新北衛生局全面回收下架 11:222020/09/15 社會 衝刺支付業務 網路家庭 整併旗下兩支付公司 04:102020/09/15 產業．科技 佐登兩岸擴點 大啖醫美商機 04:102020/09/15 證券．權證 少東坑醫院1／衛福部點名「勤達」口罩有問題 驚揭廣達香少東遭控賣瑕疵醫材 07:482020/09/15 社會 勤達公司口罩陸製混馬來西亞製 檢調查扣6萬片口罩 11:162020/09/15 社會 防偽口罩產線曝光 善存科技MD標示醫用即起供20萬片給中央 10:352020/09/14 生活 陸港觀盤－陸企H1業績驚豔 競爭力大躍進 04:102020/09/15 全球財經 少東坑醫院3／棉球有黃斑PVC手套有洞 知名醫院列勤達為「不良廠商」 07:482020/09/15 社會 甲骨文與TikTok談聯姻 達成協議 04:102020/09/15 財經焦點 新北再傳有混充陸製口罩 侯：查到很多不法事證 12:172020/09/15 社會 社會熱門新聞 「踢破帳篷」逃生 武界壩倖存賴男充滿虧欠：後悔沒救到妻兒 - 社會 台男狠殺陸妻「摺屍塞行李箱」拋海 閨密揭恐怖行凶真相 - 社會 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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