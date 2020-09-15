農曆七月禁忌多，鬼門將在明（16日）關上，「好兄弟」將收假返回陰間，對此中華民國星相學會副理事長小孟老師也特別提醒鬼門關的七項禁忌，民眾常常不小心踩雷，說錯話、沒吃完普渡貢品恐被好兄弟纏身。

小孟老師提醒鬼門關的七項禁忌分別是：

1.磁鐵：

晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：

普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：

鬼門關當天避免說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

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明天鬼門關！小孟老師曝「7大禁忌」，提醒民眾普渡品要吃完，以免好兄弟回頭找你。（圖／小孟老師提供）

(中時新聞網)