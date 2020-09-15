國民黨發起「反萊豬」公投，第一階段已經達標，黨主席江啟臣15日呼籲中選會不要卡案，不要用政治思考來決定能否成案，並強調食安不分黨派，不應上綱到政治議題，即便是國際政治，樂於與美方溝通、表達民意，「多溝通、多交流自然不會產生誤解或誤判。」

江啟臣表示，公投連署第二階段是中選會能夠決定是否成案，呼籲中選會不要卡案，不要用政治思考來決定能否成案；這是人民權利，也是民眾心聲，民眾希望自己作主，政府應該反映民意，讓這個權利由人民自己做決定，這對民眾健康及食安是相當重要的事情。

江直指，蔡政府以一紙行政命令，自行決定開放，引發民眾憂慮與不安，第一階段公投連署就能清楚感受到「人民希望自己作主」。現階段已經沒有公投審議委員會，中選會只能作形式審查，完成之後將進行第二階段連署。

外傳美方關切「反萊豬」公投，江啟臣強調，食安是不分黨派，不應上綱到政治議題，即便是國際政治，樂於與美方正面溝通說明，甚至表達民意，將與AIT洽談時間。

江表示，不管是跟AIT的溝通交流，若美國更高層級官員來訪台灣，不要只是跟執政黨溝通，有機會也跟在野黨溝通，我們相當樂意，多溝通、多交流自然不會產生誤解或誤判。

(中時 )