美股昨夜挾疫苗樂觀、企業併購利多，四大指數齊揚，但今早亞股觀望氣氛濃厚、偏空整理，台股也疲態顯露，三大期指聯袂開低，大盤亦以小跌0.4點開出，盤初台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)齊跌，盤面倚靠股王、聯電(203)撐盤，所幸大立光(3008)力守高檔，盼到台積電(2330)低接援兵，加上聯電(2303)、立積(4968) 、南電(8046)、松翰(5471)等續強，穩住權值軍團軍心，大盤指數也震盪翻紅，戰上12800關卡。分析師指出，台股今日開低走高盤中超越昨天高點電子，電子股比重再回到7成以上，擔任市場主流角色，台幣再度升值，大升近3角，台股連兩日站穩月線。

盤面上，台積電今日起不再出貨華為，早盤股價最低來到439.5元，隨後漸漸止跌，股價由黑翻紅小漲0.45%，日K連6紅；太陽能漲價效應，達能(3686)鎖漲停17.9元、茂迪(6244)昨獲外資回補，股價強漲7.5%；松翰挾著昨日投信加碼，股價漲幅在5.7%以上；南電(8046)Q3業績成長，ABF載板持續滿載，股價修正後今日漲幅在半根漲停之上；蘋果即將發表新機，蘋概股表現都不錯；長榮(2603)昨獲外資回補，終止日K連黑，股價小漲1%以上。

新台幣29.5元防線昨日失守，今早台北外匯經紀公司新台幣最高來到29.2元開盤，升值2.76角。Fed維持擴大寬鬆政策讓美元走勢疲軟，國際熱錢湧入新興市場，台商資金回統，再加上台灣出口商拋匯需求旺，預期短線台幣將呈易升難貶格局。

分析師表示，台灣8月出口年增率成長8.3%，金額創單月新高，顯示出台灣總體經濟表現尚屬平穩，再加上游資充裕、台幣升值趨勢不變，台股多頭動能仍強。目前國際情勢多變，一方面美國大選逼近，另一方面，中美衝突持續升溫，這兩方面都極為容易挑起市場敏感神經，操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜。

(時報資訊)