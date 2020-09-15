宏達電(2498)深耕虛擬實境生態圈，至今虛擬實境已廣泛應用於各領域及產業，今(15)日宣布，在醫療領域又有新斬獲，成功應用在復健病患上，總部位於美國加州的醫療設備公司Penumbra，致力研發、設計與製造協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的設備，其透過VIVE FOCUS一體機頭戴顯示器所研發的REAL復健系統及供復健師使用的TherapyView系統，目前已由Cooper University Health Care First Hospital採用，並獲良好的評價。

據研究顯示，中風和神經血管性疾病患者因認知能力受損與身心的挫折，術後復健之路相當艱辛且漫長，復健效果端視病患的中風程度與復健持續力。Penumbra採用虛擬實境技術開發了REAL復健系統，為中風與神經血管性疾病患者的復健帶來突破，也讓醫院的復健設備有更加多元的選擇。

宏達電指出，REAL虛擬實境復健系統已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)核可通過，一體成型且採無線設計，便於患者攜帶並能在各式場地中使用。虛擬實境所提供深度沉浸式場景能有效且大幅激發「神經可塑性」，加快神經修復，且相較傳統復健方式，虛擬實境能提供更安全及更具互動式的場景，還能依病患不同的需要與受損部位即時調整難易程度，有效提升病患復健的意願與動機。

其實在REAL仍處於研發階段時，美國紐澤西州重要的醫療及醫學研究機構Cooper University Health Care即由Cooper Neurological Institute(CNI)派出團隊與Penumbra緊密合作，在醫院中使用REAL進行實地測試，並提出對調教與優化系統相當有幫助的建議。

此外，REAL復健系統更在今年美國頂級設計獎Core77裡的衛生與健康(Health & Wellness)項目中獲獎。

(時報資訊)