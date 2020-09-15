疫情爆發改變生活型態樣貌，科技業反而疫軍突起，亞洲科技股因為掌握新科技核心，加上又有5G、雲端運算兩大科技成長主題撐腰，使法人持續看好後市表現。投信業者建議，可透過聚焦科技題材之亞洲區域股票型基金，掌握這波後疫情時代投資趨勢。

今年以來，國內投信發行的亞洲區域股票型基金績效在2成以上的包括：統一新亞洲科技能源基金、復華亞太成長基金、復華亞太神龍科技基金、摩根東方科技基金等。

根據統計，截至上周五止(2020/9/11)，MSCI亞太指數今年來小漲0.23%，不過MSCI亞太科技指數同期間漲幅則有逾11%，表現優於大盤；投信發行之亞洲區域股票型基金今年來績效居前者如統一亞洲新能源、復華亞太成長、復華亞太神龍科技、摩根東方科技等基金報酬率則達2-3成，配置主要皆以科技股為主。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，5G上路將帶動科技創新處於十年一大循環的轉折點，預估AI、5G、雲端運算等未來新的科技趨勢將會帶動新一波漲升動能，加上亞洲科技股是供應鏈重鎮，成為投資布局重心。

瑞信研究團隊表示，未來十年5G與雲端應用為科技產業發展核心，加上經濟全面復甦，將帶動相關產業加速成長持續推升獲利，預估行情可望延續至2021年，對亞洲科技產業前景保持樂觀預期。

摩根士丹利之前出具數據顯示，2019年資訊科技總開支為1.56 兆美元，雲端科技占15%，比重高於2015年的7%，預測疫情讓各界更仰賴雲端，相關開支只會繼續提高。

復華亞太成長基金經理人陳意婷認為，儘管疫情持續，同時又有中美科技戰不確定因素，但隨需求拉升，科技產業鏈復工進度良好，持續樂觀看待科技股仍可望有較好表現；後疫情時代亞洲科技股布局建議可留意非接觸產業如雲端、線上化、伺服器相關類股，同時看好全球消費性電子需求回暖，以及中國大陸半導體國產替代加速受惠類股及新能源題材。

(時報資訊)