周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨走高，交易最活躍的合約兩年來首次升至10美元以上，這是因為兩年來中國的強勁出口需求，加上美國收成減少帶動，玉米期貨在達到六個月高點後小幅收高，小麥也上漲。

美國農業部上周五表示，8月天氣乾燥且一場強暴風雨破壞了主要產區州愛荷華州的作物之後，美國大豆的產量將低於先前的預期，報告指出將大豆單產預估上調至每英畝51.9蒲式耳，如預估實現，其將創記錄高點，但仍低於美國農業部8月報告中預估；2020/21年度大豆期末庫存預估下調1.5億蒲式耳，至4.60億蒲式耳。

終場9月玉米跌7.50美分，報357.5美分，9月大豆漲13.75美分，報1019.25美分，9月小麥漲14.75美分，報548.5美分，9月黃豆油漲0.54美分，報34.28美分，99月黃豆粉跌2.2美元，報316.20美元。(商品行情網)

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