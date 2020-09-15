台中市研考會主委吳皇昇（左）向詹政曇表達市府立場，表示「只要和中央時間相符，等待務部來協商」。（盧金足攝）

台中市研考會主委吳皇昇搭著詹政曇的肩膀表達市府立場，表示「只要和中央時間相符，等待務部來協商」，還向詹說「我陪你進辦公室」。（盧金足攝）

台中市新任政風處長詹政曇請研考會主委吳皇昇「向長官表達有機會接見的時間，事情趕快圓滿處理」。（盧金足攝）

台中市研考會主委吳皇昇表示，互相尊重與法務部來協商。（盧金足攝）

台中市府新任政風處長詹政曇連續兩周都在周二市政會議開議前到場，今日上午9點20分也照常出席，但這次不只連椅子都沒坐到，在場外就被「勸退」，他雖表明已在法務部宣誓就職，但研考會主委吳皇昇表示，須經市長盧秀燕宣誓布達後再議，詹不死心頻回頭說「請向長官報告，安排接見時間」，他希望求見市長，吳以會議將開始搭著詹肩膀離場上樓返回辦公室，政風處長三度闖關，仍宣告失敗。

詹政曇8月5日派法務部之命，來台中市到9月15日，已「困」處政風長辦公處達43天，歷經一半月的煎熬，從8月25日、9月2日，連續周市政會議，詹政曇以完成法務部宣示儀式，上午九點半舉行的市政會議，他都在9時20分之前進場簽到，坐在有官員名牌的位子上。

但前兩次都由會議主辦單位研考會婉轉請出場，詹政曇也以配合長官指示，順從出場，今日上午市政會議開議前，詹政曇「照例」三度要進場。

今天在會議前，市府人員即有多人站在入口處關注詹政曇是否要出席，九時廿分詹政曇才到場外，未完成簽到即被勸退，吳皇昇請他俟完成市長宣誓布達後才進場，表達市府的立場，但詹政曇的耐心看似有點「悶」太久了，一度想回頭進場，還請吳皇昇「向長官表達有機會接見的時間，事情趕快圓滿處理」。

吳皇昇釋善意，搭著詹政曇的肩膀表達市府立場，表示「只要和中央時間相符，等待務部來協商」，還向詹說「我陪你進辦公室」，避開媒體關注及會議將開始避免引發側目。

人事處長陳杉根表示，市府官員的長官是市長，一條鞭的官員中，包括人事處長、警察局長等人都由市長盧秀燕宣誓就職，所以政風處長也要經市府長官主持布達儀式。

上周二，詹政曇出席市政會議，坐在沒有列出名牌的座位5秒鐘，再度被研考會人員請出場，詹無奈出場後僅表示「謝謝！」不願多談，今天則連會議室都未進場。

台中市府新任政風處長詹政曇連續兩周都在周二市政會議開議前到場，今日上午9點20分也照常出席，但這次不只連椅子都沒坐到，在場外就被「勸退」政風處長一職從8月5日到9月15日已達43天，還未獲解套。

研考會主委吳皇昇說，等中央和地方協調安排時間，雙方約的時間，不是單方面說哪個時間就可以抵定時間，雙方要合意、要尊重，與法務部來協商。

中央地方戰火繼續燒 中市政處長三度被請出場

(中時 )