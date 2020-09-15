口罩國家隊接連出包，今有周刊爆料位在新北市板橋區的「勤達醫藥器材公司」，以陸製口罩混充馬來西亞貨，遭衛福部調查；對此新北市衛生局今早證實，勤達公司原許可證製造廠為馬來西亞，但醫藥口罩卻是由大陸生產，並未取得許可證，涉犯《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，全案由調查局新北市調查處偵查中。

新北市衛生局解釋，輸入醫療口罩須向衛生單位申請許可證，但勤達公司原申請的許可證為馬來西亞製造廠，後來公司改為輸入大陸製醫藥口罩，卻未再向衛生機關申請許可，仍以舊的馬來西亞許可證輸入陸製口罩。

據了解，勤達醫藥公司為廣達香董座廖大明長子廖庸傑於2003年成立，公司設立在板橋，倉庫則位於桃園龜山；勤達自稱販售超過千項醫療產品，販售通路涵蓋不少大型醫院、網購、醫院附近的醫療器材行等，衛福部日前大動調查，發現勤達對外雖宣稱生產的口罩都來自馬來西亞，但實際上卻是用中國製口罩混充。

檢調表示，新北地檢署10日指揮新北市調處、新北市衛生局前往板橋公司稽查，當場查扣廠內6萬片問題口罩以及相關證物，近期會約談廖姓負責人到案說明。

(中時 )