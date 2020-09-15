中職本周賽事從台南開打，今（15）日樂天桃猿與地主統一獅交手，雙方都由洋投打頭陣；猿隊的霸能挑戰個人第10勝，獅隊布雷特尋求個人5連勝。

霸能戰績9勝5敗、自責分率4.81，最近幾場失分都偏高，常會某一局突然不穩，遭到對方痛擊。不過最近猿隊打擊火力串連得宜，對續航力不錯的霸能有利，只要不被打倒，隊友都可能將分數迎頭趕上。

霸能與獅隊有6場交手紀錄，戰績1勝、對戰自責分率4.67，被打擊率2成69；對右打者為2成92、對左打者2成46。其中林祖傑、陳重羽對霸能打擊率都維持在不錯的4成44，隊長吳桀睿更高達5成。

布雷克本季出賽7場，6場先發，戰績4勝1敗、自責分率4.03。初登板就是對猿隊中繼，投0.2局失2分，8月19日再對猿隊先發，主投5局失2分，拿下勝投。

布雷克對猿隊戰績1勝1敗，對戰自責分率6.35，對戰被打擊率2成61；對右打者僅1成67；但對左打者3成64就偏高，不過曾被右打的林立敲出全壘打。

(中時 )