2019年6月8日，江蘇南京的王姓孕婦在泰國旅遊時，被俞姓丈夫推下34米的一個懸崖，她奇蹟生還後，被送往泰國當地醫院，警方前來詢問事發狀況，但因丈夫都在一旁照護，因此她不敢將實情說出，直到丈夫稍作離開的空檔，她才把事情全盤托出，而整起事件經過竟讓人「毛骨悚然」。

據陸媒綜合報導，2019年6月王姓女子的丈夫帶她前往泰國Pha Taem國家公園看日出，並對她表示「他的夢想正是和心愛的人一起看日出，並認為這非常有紀念意義」。兩人走著走著，就走到了規定觀測點，與其他的遊客一同等待日出，當時的遊客家總共有10人之多，約莫早晨7點時，遊客漸漸散去，她也向丈夫提議要離開。

此時，丈夫對她說「尚有一個壁畫還沒帶你去」，只見丈夫站在懸涯的最邊邊不斷地往下端倪，接著走向她的後方，並用雙手將她環住，接著親吻了她的臉頰，豈知，下一秒丈夫竟惡狠狠地對她說「去死吧！」便一把將她從34米高的懸崖推下，俞男當時還在事發地等了將近40分鐘，確認妻子死了才離開。

命大的王姓女子獲救後，當地警方高調關注此案件，不斷地前來問事發的經過，起初他們以為王女聽不懂泰文及英文，語言上的落差無法傳遞，因此還找了會中文的翻譯來做筆錄，其實，王女對於泰文相當熟悉，無法闡述事發經過只因丈夫全程在病床邊照護，當警方前來時，便都用惡狠狠的眼神，告誡她不准說。

王姓女子大難不死，也將丈夫的所作所為全盤托出。（圖／翻攝自微博）

直到某一天，俞男離開病房，恰巧主治醫師前來看望傷勢恢復進度，她便將所有事發經過全盤托出，醫生便將她調至只允許醫護人員進出的ICU病房，而泰國檢調單位便在12小時內將逮捕批文拿到手，將俞男逮捕到案。

據悉，王女回憶從交往到結婚的過程都讓她感到不正常，而她本身在泰國擁有房產與公司。兩人在泰國的一個聚會上認識，俞男刻意的搭訕她，互加了微信。而王女當時在泰國念語言學校，俞男熟悉她的作息後便積極的追求，每天上演接送情，讓她感覺遇到對的人。婚後俞男卻原形畢露，每天與她吵架，開口就是要錢。調查發現，俞男早在案發前幫妻子買好保險，受益人就是他自己。案發後俞男向法院聲請離婚，要求平分財產，還威脅對方不准報警；甚至王女的婆婆還辱罵「妳又沒死，為什麼報警？」俞男被逮後，今年3月遭曼谷法院判處終身監禁，他不服提出上訴，全案還在審理中。

(中時新聞網)