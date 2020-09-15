NBA東區冠軍戰即將在明日正式點燃戰火，塞爾提克史蒂文斯在受訪時稱讚對手，熱火的攻擊模式很像過去5年拿到3座總冠軍的勇士。這番話讓外界認為是心理戰，企圖麻痺對方的感官，不過，老狐狸史波斯查哪有那麼容易被牽著走！

史蒂文斯表示，熱火的空手切入和投籃能力應該是最接近勇士的東區球隊，我們必須努力逼迫熱火進入險境。

控衛肯巴沃克說，熱火和暴龍是兩支完全不同的球隊，他們的打法非常不一樣，我們得在最短的時間內適應熱火的風格。

肯巴沃克強調，「熱火的半場進攻可能是今年季後賽開打以來最強球隊，但我相信全隊會做好準備，這輪系列賽將會一個很激烈的戰爭，我非常期待。」

反觀熱火這邊，自詹姆斯與韋德三巨頭時代後第一次重返東區決賽，而球隊中教頭史斯斯查是少數經歷過這兩個時代的人。談到現有這支球隊和當年的那支奪冠隊伍，史波斯查有著不同的看法。

「這（兩支隊伍）如同我的兩個兒子，這就像是比較兩個孩子。我感覺非常幸運能成為（現在這支）球隊的一員，我認為休息室的球員們和我的感覺是一樣的。」史波斯查說。

(中時 )