2022年地方選舉尚未開跑，不過，各黨會派出哪位戰將角逐已悄悄掀起戰火。對此，資深媒體人陳敏鳳直言，綠營內部人士跟她坦承，2022民進黨很艱困，不是大環境的因素，而是民進黨內沒有合適的人選。

對此，陳敏鳳在政論節目《辣新聞》上表示，民進黨中央黨部的人跟她坦承，綠營2022年是艱困的一年。很多地方例如桃園新竹市都有人選的問題，倒不是大環境的問題。

陳敏鳳更表示，台北市目前看起來就是衛福部長陳時中的民調可以跟國民黨立委蔣萬安一拚。如果民進黨真的要推陳時中選台北市，是不是有些事情要有安排跟處理，不要讓陳時中一直被政府拿來當箭靶和工具。

陳敏鳳強調，美豬議題上，政府的操作和角色扮演真的是大錯誤，竟然叫衛福部長出來捍衛美豬，叫農委會出來捍衛美豬，這應該是外交部長和經濟部長該出來做的事，衛福部長應該是要捍衛人民，當時前總統馬英九的內閣，時任行政院衛生署署長的楊志良都有反對的空間，那民進黨政府怎不讓陳時中有反對的空間？綠營政府就是要利用陳時中的紅去幫他們打仗，這樣陳時中就會受傷。

陳敏鳳更指出，台北市是一個講求食安的地方，為何近來藍營議員會在台北打美豬議題？不就是看出這個訴求可能對台北市民是有效的。

(中時新聞網)