泰國春武里海灘今年1月10日發現一個黑色行李箱，裡面赫然發現一具女屍，經查，是大陸廣東籍女子小美（化名），遭人殺害後屍體摺疊塞進去。泰國警方調查，死者的台灣籍盧姓丈夫涉重嫌，他也向警方坦承是預謀殺人，此案將於明（16日）審理。

據「南方都市報」報導，小美現年33歲，遺體被發現時頭部被黑色塑料袋矇住、手腳被捆綁，身體蜷縮在黑色行李箱內，死狀悽慘，死前3個月才產子。

盧男向泰國警方坦承，他在1月6日買了一把34公分長的刀子、膠布、行李箱等犯案工具，7日租好行兇場地與度假房，當晚以準備孩子簽證為由，把小美騙來，隔天就痛下殺手，案發後將死者塞進事先準備好的行李箱，用車子載到海灘拋屍大海，因正逢退潮，行李箱被浪推回海灘被人發現。

據死者父母委託的律師透露，小美2018年到泰國旅遊結識盧男，年底成為男女朋友，卻不顧父母反對，2019年2月懷孕，泰國登記結婚，10月生下了一名男嬰。

死者好友透露，盧男婚後露出了真面目，向小美與她的親友騙取大量錢財，還要小美幫忙還錢，小美被殺害當天，是去要求盧男還債。

泰國檢方今年4月3日將盧男起訴。盧男則透過律師稱：「生意問題和孩子落戶籍問題引發爭吵，因為生氣太過激動才會殺害小美」。此案將於16、17、19日進行庭審。

(中時新聞網)