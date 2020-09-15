克里斯伊凡首回應。（圖／翻攝自chrisevans推特）

39歲「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）過去演出漫威系列電影廣受觀眾熱愛，近日他在IG限時動態中曬出手機相簿的截圖，意外出現男性生殖器的照片，及他的大頭照被寫不雅情色用語的圖片，引來網友熱議，克里斯伊凡火速刪照後，今(15日)終於開腔回應：「既然我已經得到你們的注意，11月3日記得去投票」，高EQ發文引來網友熱議。

克里斯伊凡今年5月終於開設IG，踏進社群網站的世界，也讓大眾一窺美國隊長的真實生活，最近他和家人玩類似比手畫腳(Heads Up)的遊戲，規則是必須輪流截圖分享手機相簿的照片給大家看，卻讓網友意外發現在這6圖、5影片中有驚人「作品」。

在克里斯伊凡的相簿中，出現一張疑似男生生殖器的截圖，另一張則是他的大頭貼被寫下「guard that p***y」字樣，情色意味十足，引來網友截圖瘋傳，但也有死忠粉絲護主表示：「提醒一下，克里斯伊凡有嚴重的焦慮症，現在這種時候，你們需要看的照片就只有這個」，並分享大批他與狗狗的合影，希望以此淨化調侃他的文章。

而克里斯伊凡稍早打破沉默，用尷尬遮臉及攤手的表情符號說：「既然我已經得到你們的注意，11月3日記得去投票」，網友一致給予鼓勵，笑說：「此刻以同為美國人驕傲」、「愛你3000」、「超高招」、「如果是亞洲人就會否認加說被盜號了」。

(中時新聞網)