光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百為病患檢查(圖中患者和個案無關)。（陳淑娥攝）

張姓婦人偏頭痛病史逾20年，嚴重時會伴隨頭暈而昏倒，由於偏頭痛三不五時就發作，夫妻外出總是手牽手，羨煞外人的如膠似漆舉動，原來是丈夫怕她無預警昏倒。光田醫院以最新藥物每月肌肉注射「抗CGRP單株抗體」方式治療見效，現在出門丈夫終於放她自在活動了！

收治個案的神經內科主任、現任台灣頭痛醫學會理事楊鈞百醫師指出，根據台北榮總頭痛團隊研究顯示偏頭痛在台灣盛行率為9.1％，偏頭痛發作不僅有疼痛症狀，還會伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵，嚴重時無法上班、上學，日常生活完全空轉。

楊鈞百表示，偏頭痛致病機轉的一種神經傳導物質CGRP會引起頭部血管擴張並造成偏頭痛發生，醫藥界研發出能拮抗CGRP或其受體結合的生物製劑稱作「抗CGRP單株抗體」，是頭痛醫學近幾10年來最重要的突破。

目前醫學可用於拮抗CGRP引發頭痛路徑的生物製劑有4種，此類藥物經過很多的基礎實驗及3-5年人體的臨床試驗終於在2018年陸續經美國食品藥物管理局（FDA）核准於上市。

台灣衛福部現階段核准使用其中1種，商品名為「恩疼停」，不過健保尚未給付，病人需自費。生物制劑對陣發性偏頭痛與慢性偏頭痛都有預防效果，是少數專一性偏頭痛預防性治療，此外這些藥物均是大分子藥物不像一些小分子藥物要經過肝腎代謝，所以副作用相對少很多。

張婦偏頭痛病史超過20年，病發嚴重時會伴隨頭暈甚至昏倒，必須掛急診住院治療，夫妻外出時，丈夫一定要牽緊她，就是怕昏倒。楊鈞百以抗CGRP單株抗體治療至今6個月，張婦偏頭痛程度及頻率大幅減少，偶爾發作只要服止痛藥就能緩解，現在丈夫終於能放手讓她自在活動，不再擔心會突然昏倒。

楊鈞百提醒，民眾如果頭痛次數增多，或疼痛特性改變如出現比過往更劇烈的頭痛，最好還是盡速就醫，由專科醫師檢查治療，切莫自己隨便買成藥止痛。

(中時 )