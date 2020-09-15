台灣已邁向高齡化、少子化社會，家庭人口結構也明顯改變，單身人口多了，「小宅」也快速躍居為房市熱門產品。遠雄企業團15日表示，房市已連續7季出現「小宅」的交易佔比，突破4成的現象，已站穩房市主流，吸引自住、投資客進駐。

遠雄表示，市場游資多、適逢利率低檔，民眾投資購屋意願都提高，吸引不少投資客、首購族出手，成為市場趨勢。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，全台近年房市買氣持續升溫，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，過去10年六都住宅房屋稅籍數量增加近90萬戶，增幅達11.3％，戶量則遞減至2.7人，其中，又以2人以下家戶占比最高，且比率逐年上升。

小坪數需求增加，也造成小宅交易熱銷。

以去年全台第4季來看，25坪以下小宅交易占比即高達41.67％，已連續7季占比4成以上。

楊舜欽分析，都會區房價高，年輕人渴望脫離無殼蝸牛、但又能保有生活品質，小坪數房型經濟負擔相對輕鬆，又可圓夢買房入住市中心，打掃起來也較容易，加上少子化時代、單身貴族增多、家庭人口簡單，若未來人口增多，小坪數房型的房子比大戶更容易轉手或出租，保值性相對高。

(工商 )