立委江啟臣（中）結合熱心企業捐贈2000公升洗手乳給40所國小。（王文吉攝）

台灣新世代關懷協會結合善心企業發起致贈2000公升洗手乳。（王文吉攝）

台灣新世代關懷協會致贈2000公升洗手乳，提供40所學校防範肺炎及腸病毒疫情。（王文吉攝）

防疫勤洗手，校園香皂及洗手乳消耗量極大，台灣新世代關懷協會理事長也是立委江啟臣結合熱心企業捐贈2000公升洗手乳給豐原、石岡、東勢、新社、和平等國小，計有40所學校受益。江啟臣表示感謝學校站在防疫第一線，付出許多的心力，我們藉此來貢獻心力，守護我們孩童的健康。

台灣新世代關懷協會結合善心企業發起，致贈豐原、石岡、新社、東勢、和平等5區，共計40所國小2000公升洗手乳，江啟臣服務處15日上午舉辦「一啟來洗手、疾病遠離我」記者會。

新冠病毒疫情肆虐全球，徹底改變人類的生活習慣，一個不留意就可能成為疫情的破口。隨著勤洗手已經是日常，同時，秋冬也是腸病毒的好各級學校開學，校方也努力的維護校園裡的環境，避免病毒的入侵。

以南陽國小為例，每個月光提供給學生的肥皂等相關清潔費用上看數千元，一個學期下來也非常可觀。又加上流感、腸病毒等來勢洶洶，各個學校莫不繃緊神經，叮嚀孩子做好防護工作。

南陽國小校長楊朝銘表示，當新冠肺炎疫情發生後，學校在體溫的量測、口罩的準備以及環境消毒等都不曾放鬆。今天的洗手乳對學校而言是很重要的，更希望越多越好，讓校園的環境更安全。

由於洗手乳數量龐大，豐盟有線電視得知後，也特別響應活動，自願擔任運送的工作，只要學校有需求，他們都會幫忙送到校，讓不少學校也鬆了一口氣。江啟臣補充說，未來他也會持續爭取，讓防疫的工作做得更好。

(中時 )