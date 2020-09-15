日前12名港籍人士涉嫌穿越大陸邊境犯罪，目前已被大陸刑事機關拘留在深圳鹽田公安分局。

香港特首林鄭月娥今日出席行政會議前受訪表示，希望大家認清這起事件的本質，也就是這12人非法入境大陸，犯了內地偷越邊境罪，屬大陸司法管轄司的事情，所以理應由大陸執法和司法機關處理。

林鄭還稱，這12人在香港時分別涉及不同的案件，包括涉嫌襲警、持有爆炸物品等，現時都已被警方通緝，當中還有一人違反《香港國安法》。

林鄭強調，消息指出有5人潛逃台灣，不過港府仍未收到任何資料，她表示，任何人發現潛逃須通報，但目前仍未接獲台灣方通知。她又稱，大陸及台灣並沒有雙重標準，會維護港人利益。

另外林鄭稱，不會評價有關美國國務卿的言論。

據日前北京航空航天大學法學院副教授田飛龍分析指出，這12名非法越境大陸的港人，在大陸將面臨涉嫌非法越境的指控，不過如有違反《香港國安法》部分，不會由大陸審判。

(中時 )