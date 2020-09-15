不滿「求和說」，王金平取消出席海峽論壇。亞太和平基金會首席顧問趙春山指出「王金平出席海峽論壇原本可以三贏，現在變成三輸局面」，這件事情應該要透過管道、各方面去減低傷害。

趙春山接受中評社專訪，他指出，而兩岸之間原本互信就薄弱，現在更是互相猜忌，兩岸關係發展雪上加霜。

「三輸」為何？趙春山表示，第一，本來兩岸之間可以藉著此次機會緩和目前緊張情勢，王金平身分特殊，雖是以國民黨身分前往，但是跟民進黨、蔡英文個人關係都非常好，王若能前往大陸與汪洋會面，若形成這個畫面，就代表一定意義，兩人能見面不僅代表國民黨，也可以緩和兩岸緊張。

第二是，原本可以重新建立國民黨與中國大陸的互信關係。第三，對大陸來說這次見面，可以表示兩岸是想要往和平道路走下去，「這本來是三贏，現在卻變成三輸」。

趙春山分析，會變成這樣發展，主要是嚴重缺乏互信。第一時間消息傳出來「蔡王會」，自然引起大陸疑慮，會有《央視》李紅說法出來是要打預防針。另外，加上藍營基本教義派攻擊王金平，給國民黨主席江啟臣很大壓力。

趙春山說，兩岸關係非常敏感，「兩岸無小事」，這件事情充分證明，本來是一件小事，但是遇到兩岸議題，就會變成一件大事。

他說，現在應該要儘快想辦法，解鈴還需要繫鈴人，「情願沒發生過這件事情，這種事情若沒把握，就不要搞成這麼大，操作要非常細膩」。

他指出，看起來整個操作都非常粗糙，各方很難擺平。主要是國民黨與民進黨內部都機關算盡，大陸這次願意見面，其實大陸方面是有期待。

至於李紅「求和說」，他表示，這件事情應該要書面道歉，就算擦槍走火但補救措施不夠，國民黨在內部壓力下，不得不取消。

(旺報 )