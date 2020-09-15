東陽受惠陸汽車下鄉政策帶動銷量 8月獲利連四月成長 11:022020/09/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結8月合併稅前淨利1.35億元，較7月成長32％，是自爆發新冠疫情以來，連續第四個月獲利優於前月。東陽累計前八月合併稅前淨利為5.64億元，每股稅前淨利1.06元。 東陽表示，受惠於大陸汽車下鄉政策等促銷策略，帶動對岸整體新車銷售市場回溫，有助於東陽大陸轉投資各廠的業績成長，加上AM（售後維修）汽車零件市場即將進入第四季傳統旺季，後續業績獲利復甦可期。 東陽總裁吳永祥指出，會持續整理整頓、優化產線，備妥庫存，迎接旺季來臨。 (工商 ) #東陽 #下鄉 #合併稅前淨利 #獲利 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－松翰 訂單滿手股價漲停 04:102020/09/15 證券．權證 權證星光大道－中國信託證券 可成拚轉型 投入新領域 04:102020/09/15 證券．權證 熱門股－第一銅 多頭氣盛戰前高 04:102020/09/15 證券．權證 陸港觀盤－陸企H1業績驚豔 競爭力大躍進 04:102020/09/15 全球財經 台灣權王－聯詠玉晶光攻堅 激勵認購熱 04:102020/09/15 證券．權證 上市億載拾捌雙會 圓滿落幕 04:102020/09/15 證券．權證 特力來思達 Q3成長可期 04:102020/09/15 證券．權證 聖暉募資償債省利息 早盤股價開紅盤 09:432020/09/15 財經 永康東橋重劃區新增68席汽車停車場開放 11:192020/09/15 寶島 《電腦設備》曜越發布中直立式強化玻璃水道板機殼 Q3業績拚向上 08:522020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 《科技》英特爾竹辦總座：委外生產評估效益 未證實外包台積電 - 財經 - 時報資訊 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。