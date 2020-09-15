東陽（1319）自結8月合併稅前淨利1.35億元，較7月成長32％，是自爆發新冠疫情以來，連續第四個月獲利優於前月。東陽累計前八月合併稅前淨利為5.64億元，每股稅前淨利1.06元。

東陽表示，受惠於大陸汽車下鄉政策等促銷策略，帶動對岸整體新車銷售市場回溫，有助於東陽大陸轉投資各廠的業績成長，加上AM（售後維修）汽車零件市場即將進入第四季傳統旺季，後續業績獲利復甦可期。

東陽總裁吳永祥指出，會持續整理整頓、優化產線，備妥庫存，迎接旺季來臨。

(工商 )