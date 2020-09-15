2014年太陽花學運期間，突襲行政院的抗議群眾遭警方強制驅離，民眾周榮宗等25人受傷，自訴前總統馬英九、時任行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等殺人未遂等罪，台北地院今判4人無罪，可上訴。

提告民眾主張，2014年3月23日當天，馬英九得知群眾在行政院前靜坐，告訴江宜樺「隔天要正常上班」，江再轉令王卓鈞、方仰寧「爭化行政院區」，導致第一線員警以武力強制驅離群眾，致人受傷，涉犯殺人未遂、傷害、強制等罪。

提告民眾的律師尤伯祥論告時說，馬英九等人居於犯罪支配地位，明知警力只有2500人，要驅離1萬4000人，「恐怕只有神才能做到」，勢必得動用武力，不在現場的馬等人雙手雖沒有沾一滴血，卻對暴力視若無睹，就只是為了達成「行政院明天要上班」任務，迄今也未找出施暴員警，顯然對暴力驅離存在共識。

馬英九則說，行政院是限制集會遊行區域，不是可以隨便集會、喝咖啡跟唱歌的地方，當時更有消息指：「拿下立法院，拿下行政院，下一個就是總統府。」已影響到國安。當時學生認為服貿黑箱，要他「踹共」，但他邀請學生來總統府談，學生卻又稱沒興趣，質疑學生根本只想把國家拖垮。

江宜樺也表示，群眾當天侵入行政院破壞門窗，搜刮院內物品，王卓鈞回報無法勸離，準備驅離，因他也希望全國最高行政機關可以正常運作，故表達全力支持；群眾沒能成功癱瘓政府，改濫告他們殺人未遂，相信政治角力無法扭曲司法正義。

(中時 )