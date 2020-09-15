日本自民黨新總裁（黨魁）、官房長官菅義偉15日著手黨高層人事。頗獲菅義偉信賴的幹事長二階俊博及國會對策委員長、石原派的森山裕獲留任。內閣人事方面，目前傳出副首相兼財務大臣麻生太郎將獲留任，官房長官可望由厚生勞動大臣、竹下派的加藤勝信接任。

自民黨高層人事中，細田派的前文部科學大臣下村博文將出任政務調查會長，麻生派的前總務大臣佐藤勉出任總務會長，竹下派的眾議員山口泰明擔任選舉對策委員長。

菅義偉在自民黨總裁選舉時提出將繼承安倍政權，故延用在安倍政權中擔大任的麻生，以謀求政權的穩定。麻生當選過13屆眾議員，曾任首相、外相、黨幹事長。這次總裁選舉中，麻生派（54人）力挺菅義偉，為勝選做出貢獻。

菅義偉16日將在臨時國會上被指名為日本首相，之後在皇居舉行首相任命儀式，閣僚認證儀式後，菅內閣正式上路。

新內閣原則上不會有太大的變動，日媒報導，除官房長官可望由加藤接任外，官房副長官杉田和博、外務大臣茂木敏充（竹下派）、國土交通大臣赤羽一嘉（聯合執政的公明黨）、奧運大臣橋本聖子（細田派）都將獲留任。菅義偉這次選舉獲許多派閥的支持，新內閣也將重視派閥的平衡。

(中時新聞網)