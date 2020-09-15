國民黨昨日（14）正式宣布，因兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，故決定不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇，改請前代理主席林榮德組台商團與會。國民黨籍台北市議員游淑慧表示，自己是黨內第一個呼籲「再想想」的公職人員，黨主席江啟臣也曾與自己表明中性立場；對於「求和」爭議，講錯話的大陸《央視》節目主持人李紅應出面澄清。

游淑慧在政論節目《少康戰情室》表示，林榮德本身就是台商身分，本來就會出席相關活動，並不能因他具有黨籍身分，就認定他代表國民黨團，兩者應分開而論。並指出，2008年台北市到上海去簽署上海世博台北館的簽約儀式現場，李紅有專訪時任台北市長郝龍斌，自己與之接觸的感覺，並不認為他如連勝文所言「無腦」。

游淑慧坦言，兩岸內部都有「鷹派」跟「鴿派」，前者永遠講話很大聲、很衝，後者永遠要被罵；但不可否認的是，兩岸有很多人在忍辱負重維持雙邊和平。但國民黨出發前就已被貼上「求和」標籤，他就跟江啟臣主席說：「如果我們再去的話，我們會被打兩巴掌。第一巴掌叫『舔共』，第二巴掌叫『求和』。」

至於江啟臣到底想不想去海峽論壇？游淑慧表示，自己是國民黨第一個表態呼籲「再想想」的公職人員，他也向江主席報告自己的理由，江當時就回了自己一句話：「我們不必為了去而去。」可見江本來的立場就很中性，沒有一定要去，事發後主要也是看大陸方面如何解釋、有無道歉。

游淑慧強調，其實這件事國民黨的定位並沒有「得理不饒人」，非要大陸官方道歉，而是講錯話的李紅本人或《央視》應出面澄清。國台辦也有私下向他們解釋，惹出爭議的視頻在大陸已全面撤下，因其為每一天節目的一小段預告，他們確實沒有審查到就直接上了，所以他們也覺得該視頻是個疏忽。

(中時新聞網)