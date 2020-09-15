中國大陸「CHINA航天」微博14日宣布，15日上午將在黃海海域，第2次海上發射長征11號HY2運載火箭，發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星，火箭將從台灣上空飛越。這是否意味著大陸想對台灣釋出何種訊號？大陸軍事戰略專家宋忠平表示，「高分衛星本身就是遙感衛星，採用極地軌道發射方式，必然會向南打，經過台灣上空也就很正常，這個問題應該從技術的角度來解讀，而不是從政治的角度來解讀。」

微博稱，長征11號HY2運載火箭將從海上發射，宋忠平表示，「這說明海上發射技術日趨成熟，而且將成為未來發射常態化的一種方式。海上發射一方面比較安全；另外一方面的話可以選擇距離赤道更近的地方發射，也可以讓發射的效率會更高；第三，海上發射也是中國快速太空發射系統的重要組成部分，這也是海上發射所帶來的一個最大的收益。」

宋忠平認為，「沒有必要過多的來解讀從台灣上空飛過去的事情，因為按照軌道設定，如果要是打極地軌道衛星的話，它必然會從台灣上空飛過去，所以這都是一種正常的，或者說是一種軌道設計的巧合，沒有必要和飛越台灣這個事情把它政治。」

「這種海上發射系統，它主要解決的就是太空的快速發射能力」，宋忠平指出，「那麼飛越台灣能說明什麼呢？無非就是想表明它能夠對台灣全境實施政策，其實我覺得這個並沒有太大的意義。」

宋忠平表示，「中國的各類衛星，尤其是遙感衛星對台灣全境進行這種遙感照拍早就做到了，根本不需要通過這次發射來顯現這個能力，這個能力根本就不是什麼比較高新的技術，所以也沒有必要去把這個問題擴大化的來解讀。」

宋忠平指出，高分衛星本身就是遙感衛星，所以從台灣上空飛過去，對台灣全境實施遙感偵測，「我覺得沒有必要去政治的解讀或軍事化的來解讀，遙感衛星，很多時候採用的都是極地軌道發射方式，既然是極地軌道發射方式，那麼必然會向南打，向南打的話，那麼經過台灣上空也就很正常，這個我覺得應該從技術的角度來解讀，而不是從政治的角度來解讀。」

(中時 )