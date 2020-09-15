衛福部長陳時中日前表示，我國將與COVAX簽約，確保能取得由國際大廠所研發的疫苗，對此有專家提出質疑，認為我國簽約時間太晚，恐怕還是沒辦法拿到疫苗，另外COVAX背後是由WHO運作，難保不會遭到大陸阻撓，陳時中今天受訪時強調，COVAX簽約並沒有所謂疫苗分配先後順序，且COVAX是一個相對政治涉入較低的組織，應無太大問題。

前疾管局長蘇益仁昨天表示，目前至少已有一百六十五國與COVAX簽約，台灣現在簽約不僅太晚，也恐難在第一時間取得疫苗，對此陳時中澄清，COVAX簽約只有設立截止點，並沒有先後順序之分。

陳時中強調，我們是有一些選擇性的契約，例如選擇相關的品牌，這是我們必要的條件，至於未來分配則還有很多談判要進行，國際上我們也持續與各大廠商洽談，國內也在輔導，希望能自己生產出疫苗，這當然是最好。

至於COVAX是由WHO在運作，是否會擔心大陸政治力介入？陳時中則說，世衛在這次是有一些地方沒做好，但仍有一部分是維持基本上公平的平台，像是COVAX就是對政治影響相對較少的平台，相信還是能夠取得疫苗。

(中時 )