半導體設備零組件代工廠京鼎(3413)8月合併營收8.42億元，年增率達39.51%，維持成長力道；1~8月營收65.58億元，年增率為48.89%。

京鼎第二季營收續升，第二季獲利創新高，單季每股淨利4.68元。上半年每股淨利7.54元亦創新高；京鼎下半年將持續受惠於美系設備大廠釋出設備訂單，有助支撐營運維持一定之水準，今年營運將大幅成長。

京鼎第二季合併營收26.56億元，歸屬母公司淨利3.87億元，每股淨利4.68元。上半年營收47.43億元，歸屬母公司淨利6.24億元，每股淨利7.54元，明顯優於去年同期的2.44元。

就短期營運來看，由於第二季業績創新高，基期已高，預計第三季營收將約略相當或小減，但因前8月營收已比去年同期大增48.89%，且下半年營收仍具一定之水準，全年營收估比去年增逾二成，獲利成長表現更為強勁。

京鼎已跨入物理氣相沉積（PVD）設備模組代工市場，明年進入量產開始挹注營收，同時，全球記憶體大廠明年將擴大投資，法人看好京鼎明年營收突破百億元大關，挑戰新高紀錄。

(時報資訊)