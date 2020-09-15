後疫情時代國旅需求大增，旅遊業者雄獅（2731）除聚焦發展國旅，亦深化國旅交通工具布局，決議投資旗下通運子公司「雄獅運通」巴士車隊陣容，首階段預計將大型巴士自60台擴充至100台，並預計增聘50名「雄好駕駛」，起薪4萬元起跳、最高可達7萬元以上。

因應後疫情時代邊境尚未解封，帶動國旅需求大幅提升，雄獅轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南3大客源地經營，深化7大台灣目的地發展。旗下雄獅通運與母公司密切合作，全力支持延續集團旅遊行程的一致性服務品質。

雄獅董事長王文傑預期，未來3年內需市場將大幅提升，為布局國民旅遊盛世，並因應疫情過後將迎接海外入境旅客市場，雄獅決定投資擴編雄獅通運車隊陣容，引進全新Benz、Volvo歐系車隊，目前已有60台大巴士，首階段目標擴增至100台。

同時，雄獅通運預計擴大招募50位專業大、中、小巴「雄好駕駛」司機，首波徵才自今（15）日起開跑。雄獅通運擁有完整的管理制度及服務流程，提供良好的車輛品質並定期進入原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況，提供給旅客最舒適的旅程。

王文傑指出，雄獅通運是雄獅的移動名片，堅持好的車隊、好的管理、好的駕駛、好的服務等4大原則，透過經營優質的通運車隊專門服務雄獅旅客，致力於移動過程中提供舒適、安全體驗，使旅客感受以消費者體驗為核心、提供高品質創新服務的雄獅品牌價值。

雄獅集團人資處總經理陳正達表示，為持續優化國人旅遊體驗，雄獅通運致力提升台灣觀光巴士的服務品質，同時期許建立市場標準，司機招募過程中堅守嚴格篩選、謹慎管理、專業訓練等原則。

雄獅運通為雄獅2011年設立的100％全資子公司，實收資本額1.15億元。據雄獅年報揭露，雄獅通運2019年營收創2.17億元新高，年增8.91％，但稅後虧損131.8萬元、每股虧損0.11元。受疫情衝擊，2020年上半年稅後虧損1108.7萬元，為歷年同期低點。

(時報資訊)