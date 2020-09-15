亞洲開發銀行（ADB）周二表示，新冠肺炎疫情將導致2020年亞洲開發中國家的經濟出現近60年來首度萎縮，儘管明年可望反彈。

亞洲開發銀行發布最新的「亞洲開發展望」報告，將包含亞太地區45個國家在內的「開發中亞洲區」今年經濟預測由6月公布的成長0.1%下修為萎縮0.7%，為1962年以來首度出現負成長。

亞洲開發銀行預期該地區2021年經濟復甦，全年估將成長6.8%，但仍不及新冠肺炎疫情爆發前的預測。這項最新預測顯示疫情造成的損害超出先前預期，該區域約四分之三經濟體預期今年經濟將大跌。

ADB首席經濟學家Yasuyuki Sawada在聲明中表示，亞太區大部分經濟體可以預見2020年結束前艱難的成長之路。新冠肺炎疫情造成的經濟威脅仍然巨大，因第一波疫情延長或疫情捲土重來，可能觸發進一步的防疫限制措施。

該經濟學家並在記者會上表示，疫情大流行雖仍是該區域經濟前景最大的下行風險，但地緣政治緊張局勢惡化，包括美中兩國之間的貿易戰與科技戰，也可能削弱區域成長。

去年12月最先爆發疫情的中國可望逆勢成長，ADB維持對這個全球第二大經濟體2020年的成長預測不變，為1.8%，並預估2021年其經濟將加速成長7.7%。

印度今年經濟估將嚴重萎縮9.0%，遠較先前預估的下滑4.0%惡化，但ADB仍預期印度明年經濟將成長8.0%。

東南亞經濟體受疫情重創，今年經濟估萎縮3.8%，但明年將反彈成長。

該經濟學家表示，最新預測顯示開發中亞洲區經濟將呈現需時較久的L型復甦。

因需求低迷，且原油價格下跌，ADB維持對開發中亞洲區今年的通膨預測不變，為2.9%，並預估明年將進一步放緩至2.3%。

(時報資訊)