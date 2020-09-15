共享電動機車業者WeMo Scooter看上「餓」勢力，推出「來威的」美食企劃活動，聯手大台北地區20家人氣巷弄美食，提供吃美食送免費騎乘金的新創行銷手法，增加能見度與業績。

根據WeMo「2020消費者騎乘Ｘ消費商圈」調查顯示，會員消費模式以吃美食居冠，有高達93％的消費者騎WeMo享受美食。

WeMo執行長吳昕霈表說：「台灣美食盛行，有些在地的特色小吃、熱門餐廳隱藏在巷弄之中，希望透過共享機車的便利性，讓消費者可以輕鬆走遍不同地區大街小巷，探索巷弄美食，讓WeMo成為品嚐美食最佳利器。後疫情時代，WeMo將推出更多元的騎車吃美食商圈計畫，也希望更多餐廳加入計畫行列。」

WeMo表示，即日起至10月25日，聯手20間美食餐廳，包含異國料理、冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、特色咖啡廳等，甚至有隱藏版巷弄龍蝦麵，WeMo會員前往餐聽消費，掃描QR Code並上傳發票，即可獲得免費騎乘金，更額外贈送LINE POINTS，鼓勵會員騎乘WeMo穿梭巷弄享美食，活絡在地生活圈。

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