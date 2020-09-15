受疫情衝擊，台灣人出不了國，轉向國內旅遊又一窩蜂往中南部、宜花東、外島跑，首都旅遊市場「窒息式停滯」。為搶攻國旅，台北市將全面開放有「亞洲第一湧泉」美譽的陽明湧泉，每天僅供80人報團參觀，下月1日起開放報名。

陽明湧泉2014年首度讓民眾一探秘境，6年來也僅配合當地活動，「1年只開放3小時」，如今全面解禁，預期將造成轟動。陽明湧泉早在日治時期被發現，當時還特地從陽明山引水至總督府（現總統府），因泉水帶有淡藍色，水質甘醇可直飲，被譽為「亞洲第一湧泉」、「藍寶石泉」。

北水處日前邀請旅行社踩線，秘境噱頭加上湧泉賣點，讓旅行社人員很感興趣，搭配附近的天母古道、陽明山國家公園等，是半日或一日遊不錯的行程規劃。開放初期每天2團、每團40人，為避免衝擊環境，團客一律禁帶食物，同時必須遵守垃圾不落地。

其實陽明湧泉本身無色，因湧泉台的材質是當地盛產的紫蘇角閃安山岩，在光線映射下，透出淡淡藍寶石色。「草山水道系統」2004年被公告為市定第111號古蹟，陽明湧泉即屬於系統中最重要的水源。

(中時新聞網)