玉山銀行前蔡姓理專，因簽賭負債累累，竟監守自盜，利用客戶不知情下，在文件中夾入「空白取款憑條」或「空白取外匯申請書」，並盜刻客戶印章申設帳戶，挪用2客戶近3600萬元，其中「金仁寶集團」旗下「冠寶科技」蔡姓董事長被侵吞1200多萬。台北地檢署依銀行法、偽造文書、偽造署押、洗錢等罪嫌起訴。

起訴指出，蔡嫌原是玉山銀南京東路分行理專，因簽賭欠債累累2013年8月至2019年4月間，蔡嫌備妥「空白取款憑條」，趁去馬姓客戶住處協助辦理投資手續，把「空白取款憑條」夾入投資文件中，讓馬認由蔡代為用印，盜領馬男帳戶567萬7598元。蔡嫌另於2014年5月6日、2015年3月18日，從馬的外幣帳戶中轉帳美金1萬8333.37元、3萬1108.23元至洪姓人頭帳戶。

蔡嫌偽刻馬的印章，於2015年9月30日、2016年3月1日，在「玉山銀行開戶申請書」上偽簽馬的姓名並蓋章，申設台幣帳戶、外幣帳戶。2014年4月至2015年12月，蔡嫌多次以盜開的台幣及外幣帳戶申購、贖回南非幣，於2016年3月將其中52萬6334.9元南非幣，匯入盜開的外幣帳戶；又於2016年3月將其中52萬多元南非幣，匯入台幣帳戶。

蔡嫌2015年10月至2016年4月間，在「玉山銀行特定金錢信託變更條件申請書」盜蓋馬男印文，並在「變更指定扣款／入款帳號欄位」填入盜開的台幣及外幣帳戶。之後，蔡嫌擅將馬的基金贖回後，將資金轉入盜開的台幣及外幣帳戶。蔡嫌2016年10月，還擅自解除馬的人壽保險契約，而錢匯入盜開的台幣帳戶內，總計盜領馬男資金2326萬7160元。

此外，蔡嫌發現客戶「金仁寶集團」旗下「冠寶科技」蔡姓董事長，進行投資未選定投資標的，僅看年度績效的習慣，利用每次去蔡的辦公室機會，預先將「空白取外匯申請書」夾在眾多投資文件中讓蔡用印。

蔡嫌並在受款人欄位填上洪姓人頭帳戶，讓承辦人員將美金、澳幣折合新台幣共1264萬7692元，轉帳至人頭帳戶中，予以侵占。事後蔡嫌見紙包不住火，遂向銀行及檢調自首，銀行已代墊償還2客戶損失。

(中時 )