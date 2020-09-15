台南市永康區東橋重劃區居住人口增長，交通便利與生活機能完善，吸引大型集合式住宅陸續興建，停車需求與日俱增，經市府考量周邊停車需求相對較高，且該地北側已開闢兒一公園，工務局終止土地認養契約，續由交通局闢為「東橋五路停車場」，可提供68席汽車、51席機車及13席自行車停車位。

今日啟用儀式由台南市長黃偉哲主持完工典禮，並開放停車使用，有助於提升當地停車供給，敬請民眾多加利用。黃偉哲表示，縣市合併後，永康因地利之便，居住人口持續增長，近年發展熱絡的東橋重劃區，交通便利與生活機能完善，停車需求與日俱增，這個停車場啟用舒緩大橋重劃區停車位一位難求的問題。

交通局長王銘德指出，停車場位於東橋五路與東橋十二街口東側，面積約2,519平方公尺，周邊住宅大樓林立，並有小橋公園、大橋國中、正興建的市立總圖及未來永康鐵路地下化後新增的康橋車站等公共設施，啟用後，增加停車供給有益紓解區域停車壓力與維持交通秩序，未來更將配合市府綠能政策，評估搭建太陽能發電系統棚頂，成為停車兼發電的多功能停車場。

停車管理處長黃俊傑表示，停車場啟用初期開放免費試停，10月1日起將實施人工收費管理，收費時間為每日8時至22時，停車費率採計時收費，小型車每小時20元、機車免費；另有經常性停車需求者可參考停管處販售之月繳票證，如符合設籍東橋里民身分者，亦可享里民優惠，詳情可洽06-2136544、2141798詢問。

(中時 )