員警貼心準備開水及點心讓公翁止飢解渴。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區一名黃姓老翁，日前臉部泛黑、汗流夾背，手持四角拐助行器，癱坐在日新街某銀行門口花圃前，清水警分局沙鹿所員警童榮智、柯儀庭巡邏時發現並上前關心，透過老翁手機聯繫上其家人，隨後將他先帶回所內休息，由家人順利接回家。

清水警分局指出，沙鹿區一名年約80歲黃姓老翁，11日傍晚5時許，獨自一人臉部泛黑、汗流夾背，手持四角拐助行器，癱坐在日新街一家銀行門口花圃前。

員警童榮智、柯儀庭巡邏時發現並上前關心，詢問老翁為何坐在此處、如何返家，老翁答非所問，亦無法清楚告知，幸好他身上帶有行動電話，柯員立即聯繫老翁兒子。

警方見老翁身體狀況不佳，行動不便，為顧及人身安全，準備先行護送老翁返回駐地等待家人時，此時發現老翁無法行走，柯員向鄰近店家，借來輪椅推送老翁上、下車，返回駐地後，還貼心準備開水及點心讓公翁止飢解渴。

前來接老翁的兒子看到父親在派出所受貼心照顧，當場表示感謝這麼有愛心的人民褓姆，離所前還90度的鞠躬敬禮向員警表達答謝意。

老翁兒子表示，父親因長期洗腎且年勢已高，腦部也有所受損記憶變差，平常老翁不會走遠，没想到這次會走到銀行前，幸好這有巡邏員警發現幫忙照顧，讓父親平安返家。

沙鹿分駐所所長林雙鎮表示，幸好黃姓老翁有配帶行動電話，讓警方很快找到家屬，再次呼籲平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式的手鍊供辨識，或是在衣物上繡名字，該長者出門時能多一份保障。

(中時 )